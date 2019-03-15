العتيبي: يخرس العالم عند قتل المسلم.. ‏ويثور إذا كان القاتل مسلماً

اكد النائب خالد العتيبي ان الهجوم على المصلين بأحدالمساجد بنيوزلندا هو عمل إرهابي ويعكس نظرةالغرب المنحرفة فكرياً في تصنيف اي عمل يقوم بهمسلم بأنه ارهابياً ويطلق عبارة العنف على التعدي علىالمسلمين وقتلهم بدم بارد ، فالعالم يخرس عند قتلالمسلم ويثور إن اصبح القاتل مسلمًا.

وأضاف المجتمعات والحكومات الغربية وإعلامهاالمسؤول الأول عن هذه الحادثة والحوادث الاخرىالمشابهة التي وقعت في دول اوربية اخرى والتي تأتينتاج للحملات المعادية والمتزايدة ضد كل ما هو عربياو مسلم مشيرًا الى أن هذه الحوادث أكدت أن الغربلديهم دواعش وقتلة ودمويين باشكال ومناهج مختلفة

وطالب العتيبي في ختام تصريحه بضرورة ان تعملالسلطات في هذه الدول على حماية المسلمين وتكثيفالدوريات الأمنية على المساجد وخاصة مع اقتراب شهررمضان من افكار اليمين المتطرف المتنامي في الدولالغربية .