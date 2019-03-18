أبرز الاستجوابات التي شهدها مجلس الأمة الكويتي في مسيرته الديمقراطية

شهدت مسيرة الديمقراطية الكويتية الممتدة منذ نحو ستة عقود العديد من الاستجوابات ضمن أروقة مجلس الأمة كان لها تبعات مختلفة أفضى بعضها إلى استقالة حكومات أو حل لمجلس الأمة أو استقالة الوزير المستجوب.

ويتناول التوثيق التالي أبرز الاستجوابات التي أدت إلى حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري أو استقالة الوزير قبل استجوابه أو قبل تحديد جلسة طرح الثقة فيه: استجوابات أدت الى استقالة الحكومة: – الاستجواب المقدم من النواب محمد العليم والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فهد الخنة لوزير الإعلام الشيخ سعود الناصر في الفصل التشريعي الثامن بتاريخ 17/2/1998.

– الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير العدل سعد الهاشل في الفصل التشريعي التاسع بتاريخ 27/1/2001.

– الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي وأحمد الشحومي والدكتور جمعان الحربش لوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله في الفصل التشريعي ال11 بتاريخ 17/1/2007.

– الاستجواب المقدم من النائب الدكتور ضيف الله بورمية لوزير المالية بدر الحميضي في الفصل التشريعي ال11 بتاريخ 22/10/2007.

– الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح في الفصل التشريعي ال12 بتاريخ 18/11/2008.

-الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح في الفصل التشريعي ال12 بتاريخ 1/3/2009 وفي الفصل ذاته قدم النواب الدكتور جمعان الحربش والدكتور ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتاريخ 2/3/2009 كما قدم النائب محمد هايف استجوابا اخر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتاريخ 9/3/2009.

– في الفصل التشريعي ال13 كان الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم لوزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح بتاريخ 22/3/2011 والاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح بتاريخ 29/3/2011 والاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور لوزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح بتاريخ 30/3/2011.

-الاستجواب المقدم من النائبين مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بتاريخ 15/11/2011.

– في الفصل التشريعي ال15 قدم النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري استجوابا في 18/10/2017 لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك وأفضى الى استقالة الحكومة.

استقالة الوزير المستجوب بعد مناقشة الاستجواب: – الاستجواب المقدم من النواب مبارك الدويلة وحمد الجوعان والدكتور أحمد الربعي لوزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح في الفصل التشريعي السادس بتاريخ 16/4/1985.

– في الفصل التشريعي العاشر وبتاريخ 24/3/2005 قدم النائب الدكتور ضيف الله بورمية استجوابا لوزير الصحة الدكتور محمد الجارالله.

– الاستجواب المقدم من النواب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومسلم البراك لوزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح في الفصل التشريعي ال11 بتاريخ 10/6/2007.

– استجواب النائب الدكتور خليل عبدالله لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي في الفصل التشريعي ال14 بتاريخ 10/11/2013.

– في الفصل التشريعي ال15 تقدم النواب الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين في 15/1/2017 بطلب استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

الاستجوابات التي لم تتم مناقشتها في المجلس لاستقالة الوزير المستجوب قبل جلسة الاستجواب: – الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي لوزير الإعلام محمد أبوالحسن في الفصل التشريعي العاشر بتاريخ 21/12/2004.

– الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم لوزير الإعلام محمد السنعوسي في الفصل التشريعي ال11 بتاريخ 3/12/2006.

– الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم لوزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك في الفصل التشريعي ال11 بتاريخ 25/8/2007.

– الاستجواب المقدم من النائبين الدكتور علي العمير والدكتور وليد الطبطبائي لوزير العدل ووزير الأوقاف الدكتور عبدالله المعتوق في الفصل التشريعي ال11 بتاريخ 22/10/2007.

– الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في الفصل التشريعي ال13 بتاريخ 24/1/2011.

– الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم لوزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في الفصل التشريعي ال13 بتاريخ 15/5/2011.

– في الفصل التشريعي ال 14 كان استجواب النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة بتاريخ 17/11/2013.

– استجواب النائب حمدان العازمي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتاريخ 28/11/2013.

– استجواب النائب صالح عاشور لوزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف بتاريخ 19/12/2013.

– استجواب النائب روضان الروضان لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بتاريخ 23/3/2015.

– استجواب النائب سعدون حماد العتيبي لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد خالد الجسار بتاريخ 15/11/2015.

الاستجوابات التي أدت إلى تدوير الوزير: – الاستجواب المقدم من النائب الدكتور ضيف الله بورمية لوزير المالية بدر الحميضي في الفصل التشريعي ال11 بتاريخ 22/10/2007.

استجوابات أدت الى حل مجلس الأمة: -استجواب النواب محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر لوزير المواصلات عيسى المزيدي واستجواب النائبين خميس عقاب وسامي المنيس لوزير المالية جاسم الخرافي واستجواب النواب مشاري العنجري وعبدالله النفيسي وجاسم القطامي لوزير النفط ووزير الصناعة الشيخ علي الخليفة الصباح واستجواب النواب راشد الحجيلان وأحمد الشريعان لوزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حسن الابراهيم وقدمت جميعها في الفصل التشريعي السادس بتاريخ 24/6/1986.

-استجواب النائب عباس الخضاري لوزير العدل والأوقاف أحمد الكليب في الفصل التشريعي الثامن بتاريخ 20/4/1999.

– استجواب النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح في الفصل التشريعي العاشر بتاريخ 17/5/2006.

– استجواب النائب فيصل الدويسان لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح في الفصل التشريعي ال13 بتاريخ 30/9/2012.