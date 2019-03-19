استجواب وزير التجارة والمداولة الثانية لقانوني “العمل الأهلي” و”هيئة الغذاء” على طاولة مجلس الأمة

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بندًا. ويستهل المجلس جلسته ببنود أداء اليمين الدستورية للنائبين الفائزين في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي جرت السبت الماضي، والتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة. وفي بنود جدول الأعمال، الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وتقريران للجنة الشؤون التشريعية بطلب رفع الحصانة النيابية عن نائبين. ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه. ومدرج أيضًا على جدول أعمال الجلسة التقرير الأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه. ومن المقرر أن يتم تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى وخطة عمل إصلاح الطرق، بناء على طلب حكومي وافق عليه المجلس في جلسته الماضية.