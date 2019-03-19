النائبان الملا والكندري يؤديان اليمين الدستورية في مستهل جلسة مجلس الأمة

أدى عضوا مجلس الأمة النائبان الدكتور بدر الملا وعبدالله الكندري في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهما في المجلس بعد فوزهما في الانتخابات التكميلية (2019) وذلك استنادا إلى المادة (91) من الدستور.

جاء ذلك خلال في مستهل الجلسة اليوم وأثناء مناقشة البند الأول الخاص بأداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة آنفة الذكر.

وكانت نتائج انتخابات مجلس الأمة التكميلية (2019) التي أجريت السبت الماضي قد أسفرت في الدائرة الثانية عن فوز الدكتور بدر الملا وفي الدائرة الثالثة عن فوز عبدالله الكندري بعضوية مجلس الأمة بعد حصولهما على المركز الأول كل في دائرته.

وجاءت الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة بناء على إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش اللذين قضت المحكمة الدستورية في ال19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية مع ما يترتب عليها من آثار.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن في جلسة المجلس بتاريخ 30 يناير الماضي اتخاد المجلس قرارا بخلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش بناء على مواد الدستور وحكم (الدستورية).