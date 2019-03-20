مجلس الأمة ينظر في جلسته التكميلية اليوم المداولة الثانية لقانوني العمل الأهلي و«هيئة الغذاء» وساعة لتطاير الحصى

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال. ويستهل المجلس جلسته ببند الأسئلة وطلبات اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة عن نائبين.

ومن المقرر أن ينظر المجلس اليوم في المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه. ومدرج أيضًا على جدول أعمال الجلسة التقرير الأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه. ومن المقرر أن يتم تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى وخطة عمل إصلاح الطرق، بناء على طلب حكومي وافق عليه المجلس في جلسته الماضية. ومدرج على جدول الأعمال 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- التقرير الأول عن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020.

تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوعات الرقابة المسبقة والتي صدر عنها الرأي بعد الموافقة وأحيلت إلى مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 خلال الفترة من 1/1/2018 إلى 31/12/2018. 2- التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة الصحة). 3- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة النفط). 4- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة التعليم العالي).