مجلس الأمة الكويتي يرفض رفع الحصانة عن النائبين العنزي والمويزري

الكويت – 20 – 3 (كونا) — رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضوي مجلس الأمة النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب العنزي بعدم موافقة 27 عضوا وموافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 39 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المويزري عدم موافقة 28 عضوا وموافقة 11 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

وكان مجلس الأمة استهل جلسته التكميلية بمناقشة بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن العنزي في القضية رقم (354/2017) جنح تيماء.

كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر ل(التشريعية) البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن المويزري في القضية رقم (260/2019) حصر نيابة الإعلام. (النهاية) ن ش / ض د / ا ع س