“الكهرباء” إنارة الشوارع بـ16 مليون دينار سنوياً

كشف وزير الكهرباء والماء، وزير النفط، خالد الفاضل عن أن تكلفة استهلاك التيار الكهربائي لتشغيل شبكة إنارة الشوارع تبلغ 16.7 مليون دينار سنوياً (63 ديناراً للدقيقة الواحدة).

وقال الفاضل في رده على سؤال برلماني للنائب عدنان عبد الصمد، عن سبب تشغيل الإنارة قبل الغروب إلى ما بعد الشروق: إنه «لا يمكن تقليص فترات الإضاءة 30 دقيقة، لأن ذلك سيؤثّر في وضوح الرؤية وسلامة مرتادي الطرق والمارّة»، لافتاً إلى أن آلية التشغيل والانطفاء يُتحكّم فيها عن طريق الخلايا الحسّاسة للضوء، التي تعمل وقت انخفاض الإضاءة المقاربة لفترات الشروق والغروب.

وأفاد الفاضل بأن تكلفة الإنارة لمدة 30 دقيقة تبلغ حوالي 697 ديناراً في فترات انخفاض الرؤية.