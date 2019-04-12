هذه هي ثروة الملكة اليزابيث؟

لطالما أثارت حياة الملكة إليزابيث وثروتها فضول الكثيرين وخاصة بعد أن أعلنت الصحف البريطانية رسمياً عن ارتفاع دخل الملكة إلى 55.8 مليون دولار سنوياً.

وتنقسم ثروة الملكة إلى ممتلكات خاصة قابلة لتصرف بها، وممتلكات خاصة بالعائلة الملكية على مر العصور لا يمكن التصرف بها او بيعها.

وتقدر قيمة ثروة الملكة إليزابيث بـ نصف مليار دولار أمريكي، تتمثل معظمها في مجموعة من الممتلكات من بينها قلعة «بالمورال» و منتجع «سانرنجهام» والتي ورثتهم من والدها.

كما تمتلك إليزابيث مجموعة من المجوهرات التي تجاوزت قيمتها 84 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى المجوهرات التي ورثتها عن والدتها الملكة إليزابيث الأم بعد وفاتها والتي قدرت بـ91 مليون دولار أمريكي؛ هذا إلى جانب دخلها السنوي الذي تحصل عليه من الحكومة البريطانية.

ويستثنى من ثروة الملكة إليزابيث مجموعة الأصول والممتلكات الغير قابلة للتصرف من بينها أكبر مجموعة طوابع ولوحات فنية في العالم، و التي قدرت ثمنها بـ13 مليار دولار والتي يعود تاريخها إلى 1610م.

بالإضافة إلى القصور التي تسكنها العائلة الملكية منها قلعة وندسور و قصر باكنغهام ومجموعة من الحدائق الملكية الموزعة في مختلف أنحاء بريطانيا.