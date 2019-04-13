برلمان

مرزوق الخليفة يدعو الى مساندة وزير الداخلية شعبياً ونيابياً في مواجهة صالح الفضالة

منذ ساعتين
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طالب المرشح السابق لعضوية مجلس الأمة مرزوق الخليفة بدعم وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مؤكداً أن استقالته تعني دخول فئة #البدون في الكويت (عديمي الجنسية) تحت مقصلة التدمير الشامل على حد وصفه.

وقال الخليفة عبر حسابه في “تويتر” : #البدون_ظلم_لا_يمكن_أن_يستمر⁩ ودعم وزير الداخلية  الشيخ خالد الجراح  ومساندته شعبياً ونيابيا في مواجهة رئيس الجهاز المركزي مطلب اخلاقي وانساني وقانوني فبقاء الفضالة بعد 9 سنوات من الفشل والظلم الذي مارسه على البدون عار علينا واستقالة الجراح تعني دخولهم تحت مقصلة التدمير الشامل!

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