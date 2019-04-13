مرزوق الخليفة يدعو الى مساندة وزير الداخلية شعبياً ونيابياً في مواجهة صالح الفضالة

طالب المرشح السابق لعضوية مجلس الأمة مرزوق الخليفة بدعم وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مؤكداً أن استقالته تعني دخول فئة #البدون في الكويت (عديمي الجنسية) تحت مقصلة التدمير الشامل على حد وصفه.

وقال الخليفة عبر حسابه في “تويتر” : #البدون_ظلم_لا_يمكن_أن_يستمر⁩ ودعم وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ومساندته شعبياً ونيابيا في مواجهة رئيس الجهاز المركزي مطلب اخلاقي وانساني وقانوني فبقاء الفضالة بعد 9 سنوات من الفشل والظلم الذي مارسه على البدون عار علينا واستقالة الجراح تعني دخولهم تحت مقصلة التدمير الشامل!