“الصحية والعمل” البرلمانية توافق على تعديلات قانون “العمل في القطاع الأهلي”

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان (الصحية والعمل) البرلمانية وافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن (القطاع الأهلي) كما أقر في المداولة الأولى عدا تعديل واحد.

وأضاف الخضير انه التعديل يقضي بخفض مدة الإجازة السنوية إلى 30 يوما بدلا مما كان في المداولة الأولى (35 يوما).

وأوضح ان هناك خلط بين الأثر الرجعي في المادة (51) من القانون في فقرتها الأخيرة وفيما يخص نهاية الخدمة مبينا ان أثر الاجازات فوري وتم تعديلها لتكون 30 يوما مع عدم احتساب يوم الراحة الأسبوعي.

وقال رئيس (الصحية والعمل) البرلمانية ان التعديل على مشروع القانون تعلق فقط بالإجازات الخاصة بالعاملين الكويتيين كونهم مسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية بتاريخ السادس من مارس الماضي في المداولة الأولى على تعديل مادتين من قانون العمل في القطاع الأهلي.