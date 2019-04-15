أعضاء في “برلمان الطالب”: إصلاح المنظومة التعليمية بما يتوافق ورؤية “كويت جديدة 2035”

دعا عدد من أعضاء (برلمان الطالب) اليوم الاثنين إلى إجراء عملية إصلاح جذري للمنظومة التعليمية وتطويرها مع وضع خطط مدروسة للنهوض بمخرجات التعليم بغية تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في مداخلات للطلبة في جلسة برلمان الطالب السادس (الفصل التشريعي السادس) المنعقدة في قاعة عبدالله السالم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي.

وقال الطلبة إن اختلال أحد ركائز التعليم الثلاث وهم المعلم والطالب والمناهج يؤدي إلى خلل في العملية التعليمية بأكملها مؤكدين أن الارتقاء بالمناهج التعليمية وتعيين الكفاءات من المعلمين سينعكس إيجابيا على مستوى مخرجات التعليم.

وشدد هؤلاء على الاهتمام بالمنشآت التعليمية والتجهيز الكامل للمباني والمرافق المدرسية والاستعانة بأنظمة تعليمية ذكية ذات جودة عالية لخلق بيئة جاذبة ومتكاملة للتعليم وملائمة للطلبة.

وحثوا على رعاية الموهوبين والمبدعين من الطلبة وإقامة المسابقات التنافسية لاكتشاف مهاراتهم وقدراتهم وتخصيص ميزانية لهم وإشراك القطاع الخاص في دعمهم مؤكدين ان الموهوبين كثر لكنهم بحاجة إلى العين الفاحصة.

واستفسروا عن قدرة جامعة الكويت على توفير مقاعد لاستيعاب كافة المعدلات العالية من خريجي المرحلة الثانوية في كليات الطلب والهندسة إضافة إلى جدية وزارة التربية في تطوير المنظومة التعليمية.

واقترحوا زيادة الأنشطة والبرامج المدرسية الهادفة التي تسهم في صقل شخصية الطلبة ونجاح التعليم إضافة إلى إعادة يوم الراحة في منتصف الاسبوع خلال الاختبارات النهائية ونظام الأربع فترات لإعطاء الطلاب الفرصة للتعويض وزيادة معدلاتهم.

وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في لائحة النظام المدرسي الخاصة بالتعامل مع حالات الغياب والغش إضافة إلى مراجعة نظام اختبارات القدرات التي تؤهل الطلبة للالتحاق بالجامعات.

وثمنوا إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وطرح الحلول لتطوير المنظومة التعليمية داخل قاعة (عبدالله السالم) معربين عن فخرهم لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة في عضوية (برلمان الطالب).

وأشاد الطلبة بمواقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تجاه الكيان الصهيوني والحرص على إحياء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

حضر الجلسة إضافة إلى الغانم والدكتور العازمي عدد من مسؤولي الوزارة وقيادات الهيئات الشبابية والطلبة أعضاء البرلمان الطلابي من التعليم العام والخاص ومن فئة ذوي الإعاقة.

يذكر أن مجلس الأمة عقد من قبل خمس جلسات لبرلمان الطالب بهدف إشراك الطلبة في اتخاذ القرار وتجسيد قيم الحوار وتبادل الآراء والرقي بلغة الخطاب وعقدت الجلسة الأولى في أبريل 2014.

ويستهدف برلمان الطالب الذي يقام للسنة السادسة على التوالي أيضا إلى تعريف الطلبة بمفهوم الديمقراطية ونشر الوعي البرلماني بينهم وتدريبهم على ممارسة حقهم في التعبير بموضوعية وتقبل مختلف وجهات النظر.

ونظر (برلمان الطالب) في جلسة اليوم أربعة طلبات للمناقشة يتعلق أولها بموضوع المناهج والاختبارات ونظام الكفايات وتوزيع الدرجات.

ويتناول الطلب الثاني موضوع الجامعة (اختبار آيلتس) والبعثات الخارجية وتجارب الدول في التعليم بما يتناسب مع الكويت في حين يتطرق الطلب الثالث إلى موضوع المبنى المدرسي والأنشطة ورعاية الموهوبين.

وخصص الطلب الرابع لمناقشة موضوع لائحة النظام المدرسي فيما يخص الغياب والغش.