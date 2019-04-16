مجلس الأمة ينظر «السجل العيني والغش التجاري والعمل الخيري»

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بندًا و50 فقرة، ويستهل الجلسة ببنود التصديق على المضابط والأوراق و7 رسائل واردة والأسئلة والإحالات. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن نظام السجل العيني وتقرير اللجنة المالية بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الصحية عن المشروع والاقتراح القانون في شأن العمل الخيري. وينظر المجلس في 4 طلبات مناقشة بشأن أزمة التوظيف وقضية البطالة والشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها، والطلب بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة. أخبار ذات صلة