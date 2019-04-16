النائب محمد هايف يسأل وزيري الإعلام والتجارة عن قانونية فعاليات أكاديمية (لوياك)

وجه النائب محمد هايف مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى وزيري الإعلام محمد الجبري، والتجارة والصناعة خالد الروضان عن التراخيص والموافقات المسبقة للفعاليات التي تنظمتها أكاديمية لوياك للفنون الأدائية، والدعوم المالية التي تحصل عليها الأكاديمة من داخل وخارج الكويت.

وطالب هايف في سؤاله لوزير الإعلام بموافاته وتزويده بالآتي:

1- هل توجد تراخيص وموافقات مسبقة للفعاليات التي نظمتها أكاديمية لوياك للفنون الأدائية منذ عام 2003 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من التراخيص والموافقات، وإذا كانت الإجابة النفي فما الإجراءات المتخذة حيال ذلك؟

2- جميع الفعاليات التي نظمتها أكاديمية لوياك في حديقة الشهيد ومركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي كل على حدة.

3- هل يوجد تعاون بين أكاديمية لوياك والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي بيان نوع هذا التعاون وتفاصيله.

4- هل ارتكبت أكاديمية لوياك مخالفات بتنظيمها فعاليات في حديقة الشهيد من دون أخذ موافقات من وزارة الإعلام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي تزويدي بعدد هذه المخالفات ونوعيتها، وكذلك تزويدي بالمخالفات التي ارتكبتها بشأن الحفلات والفعاليات والبرامج التي نظمتها بشكل عام.

5- ما المبررات القانونية لإعطاء لوياك مقر المدرسة القبلية موقعا لها؟

وفي أول السؤالين اللذين وجههما إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قال هايف ما يلي:

أعلنت رئيس مجلس إدارة أكاديمية لوياك للفنون الأدائية في لقاء تلفزيوني على قناة (ATV) أنها تتلقى دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي.

وطلب هايف من الوزير الروضان إفادته وتزويده بالآتي:

1- كم تبلغ قيمة الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى إدارة أكاديمية لوياك للفنون الأدائية؟ وما الإجراءات المتخذة حول الدعم المالي؟

2- هل يحق للأكاديمية أن تتلقى هذا الدعم المالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني الذي يسمح لها بتلقي هذا الدعم، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

وفي سؤال آخر طلب هايف من وزير التجارة والصناعة إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل يوجد ترخيص باسم أكاديمية (لوياك للفنون الأدائية)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة منه.

2- هل قدمت الوزارة دعما ماليا أو إداريا أو معنويا إلى أكاديمية لوياك للفنون الأدائية في الفترة منذ عام 2003 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل هذا الدعم والسند القانوني لذلك.

3- هل رصدت مخالفات ضد أكاديمية لوياك للفنون الأدائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بهذه المخالفات وعددها، وما الإجراءات المتخذة حيالها؟