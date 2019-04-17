مجلس الأمة ينظر اليوم في طلبي مناقشة بشأن أزمة التوظيف وقضية البطالة

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ويستهل الجلسة بمناقشة 4 طلبات مناقشة بشأن أزمة التوظيف وقضية البطالة والشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها، والطلب بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة. ومدرج على جدول الأعمال تقارير اللجان بشأن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 2017/03/24، والاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. ويحتوي الجدول على التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، والتقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحًا بقانون). أخبار ذات صلة