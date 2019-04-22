الطبطبائي : سيحاسب رئيس الوزراء إن لم نرى تحركا حكوميا جادا للتصدي للعبث بالهوية الوطنية

قال النائب عمر الطبطبائي أن السلطة هي المسؤولة عن تفاقم تزوير الجناسي والهوية الوطنية لكسب الولاءات وتدمير الديمقراطية، مبينا أنه لو كانت الحكومة جادة لتصدت للعبث في الهوية الوطنية لرأينا نتائج ذلك كما يحصل من الحكومة في وأد بعض الاستجوابات والقوانين.

وأكد الطبطبائي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس الأمة على أنه سيحاسب رئيس الوزراء إن لم نر تحركا حكوميا جادا في الفترة المقبلة للتصدي للعبث بالهوية الوطنية.