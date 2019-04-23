الكندري: ملف التزوير سيكون أحد محاور استجوابي لرئيس الحكومة

أعلن النائب دءعبدالكريم الكندري ان ملف التزوير سيكون أحد محاور استجوابه الذي كشف عن نيته تقديمه لرئيس الوزراء.

وقال الكندري عبر حسابه في “تويتر”: التزوير في الجنسية.. في الشهادات العلمية.. في القيود الانتخابية.. في كل شيء .. التزوير في الكويت أصبح برعاية حكومية شاركت وصمتت وسهلت هذا النهج حتى أصبح منهجاً لها. من المهم كشف المزورين والأهم محاسبة من ساعدهم على ذلك، ملف التزوير سيكون أحد محاور استجوابي لرئيس الحكومة.