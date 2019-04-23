التحقيق في “الجوازات المزورة”: استدعاء جميع الجهات ذات الصلة والاجتماع ببعض المتضررين

عقدت لجنة التحقيق في الجوازات المزورة المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أولى اجتماعاتها اليوم لوضع آلية عمل للجنة لبدء التحقيق في هذه القضية للوصول إلى النتيجة المرجوة.

وقال مقرر اللجنة النائب ثامر السويط في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة إن قضية الجوازات المزورة قضية شائكة ومهمة مضى عليها سنوات طويلة دون أن يبادر أحد بفتح هذا الملف والعمل على حله حيث تسببت بآثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سلبية للمتضررين.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للجنة وتم وضع خطة عمل وتسمية مقرر للجنة حيث تتكون كذلك من النائب الحميدي السبيعي رئيسًا والنائب محمد هايف عضوًا، لافتًا إلى أنه تم تحديد عقد اجتماع في يوم الاثنين من كل أسبوع.

وشدد السويط على أن اللجنة أخذت على عاتقها السعي لكشف أبعاد قضية الجوازات المزورة والسعي بشكل جاد لوضع حلول حقيقية لمعالجتها، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء جميع الجهات المعنية ذات الصلة للتحقيق معهم، كما سيتم الاجتماع ببعض المتضررين من هذه المشكلة للاستماع لوجهة نظرهم لإعطاء نتيجة كاملة وتصور لمعالجة أفضل.

يذكر أن مجلس الأمة قد وافق في جلسته الأخيرة على تكليف لجنة حقوق الإنسان التحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.(ح.