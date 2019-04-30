النائب الدمخي ينتقد “تعيين مقربين” لوزير الإعلام في مجلس إدارة هيئة الزراعة

انتقد النائب الدكتور عادل الدمخي اليوم الثلاثاء ما اعتبره إقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتعيين أعضاء جدد محلهم من “المقربين والمحسوبين” على وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

جاء ذلك في كلمة الدمخي المتحدث الثالث من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائبين رياض العدساني ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وقال إن الوزير الجبري “أقال أعضاء مجلس إدارة هيئة الزراعة الذين يمثلون الاتحاد الكويتي للمزارعين والاتحاد الكويتي للصيادين واتحاد منتجي الألبان الطازجة مقابل تعيين أعضاء جدد من المقربين والمحسوبين على الوزير واستثناء تعيين أحد أقاربه مديرا لإدارة العلاقات العامة في الهيئة”.

وأبدى استياءه مما وصفه ب” استمرار مسلسل الإخفاقات الإدارية للوزير بعدما أصدر قرارا تعسفيا بسحب صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”.

وبين أنه سبق له أن تحدث عما أسماه ب”جريمة الحيازات الزراعية” ونتائج لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية الصادرة عام 2018 ومطالبته بإحالة هذا الملف إلى النيابة العامة.

وأشار إلى المخالفات والملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة على أعمال هيئة الزراعة متسائلا “عن دور الهيئة في الرقابة على وجود مزارع وجواخير للايجار وعدم تشديد الهيئة في شروط عقد الحيازات الزراعية”.

وألقى باللائمة على الوزير في ندب عدد من الموظفين في مكتب الكويت لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة متهما إياه ب”ممارسة الترضيات والمحسوبية لمصلحة الأقارب”.