شاومي تطلق Redmi Note 7 إلى الفضاء ليلتقط صورًا ويرجع سليمًا

تسعى شركات الهواتف الذكية عادةً، بعد إطلاق كل منتج جديد، إلى إخضاعه بنفسها – أو عن طريق أطراف خارجية – لاختبارات متانة، وذلك في محاولة لإثبات أنه الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن هاتف يتحمل مختلف الظروف القاسية.

ومن تلك الشركات شاومي الصينية، التي أُخضع هاتفها الأحدث “ردمي نوت 7” Redmi Note 7 منذ إطلاقه في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي لعدد من الاختبارات، بما في ذلك تقطيع الفواكه بسكين حادة على شاشته، ثم الدوس عليه من قِبل عدد من الأشخاص .

والآن، وعلى غرار ما فعلت منافستها الكورية سامسونج سابقًا ، فقد أطلقت شاومي هاتف “ ردمي نوت 7 ” في الفضاء ليلتقط صورًا من ارتفاع 31,000 متر فوق مستوى سطح البحر، وذلك قبل أن ينزل مرة أخرى إلى الأرض دون أي أضرار.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الشركة الصينية أحد هواتفها إلى الفضاء، وقد نشرت الصور التي التقطها الهاتف في الفضاء عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

ونُشر على موقع يوتيوب مقطع فيديو يعرض رحلة الاستعداد لإطلاق الهاتف إلى الفضاء، بالإضافة إلى رحلته وهو يعرج في السماء، حيث أظهر الفيديو الارتفاع والضغط الجوي، بالإضافة إلى درجة الحرارة خارج وداخل الهاتف في كل لحظة.

وبحسب الفيديو، فقد تحمل الهاتف درجة حرارة خارجية بلغت 58 درجة تحت الصفر، وهو الدرجة التي انخفضت معها درجة الحرارة الداخلية للهاتف إلى 4 درجات مئوية. ثم وعند ارتفاع 35,375 مترًا انفجر البالون لتبدأ رحلة سقوط الهاتف إلى الأرض دون أي أضرار.

يُشار إلى أن شركة سامسونج كانت قد سبقت شاومي، إذ أطلقت شركة سامسونج في ماليزيا في شهر آذار/ مارس الماضي، احتفالًا بطرح هاتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 الجديد، 10 وحدات من الهاتف في السماء لتصل إلى ارتفاع تجاوز الـ 25 كيلومترًا مع التقاط صور للأرض من ذلك الارتفاع.