الغانم: جلسة التصويت على ⁧‫#طرح_الثقة‬⁩ المقدم لوزير الإعلام ستعقد غداً الساعة 12:30 ظهراً

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ثقته بالنواب وحرصهم على عدم جعل الممارسات الديمقراطية سببًا في تقسيم المجتمع، متمنيًا أن تكون جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب غدًا ممارسة ديمقراطية راقية.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم “غدًا جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وستعقد الجلسة الساعة 12 ونصف وإن شاء الله يكمل النصاب لأنها بعد صلاة الظهر بوقت كافٍ”.

وأضاف الغانم “وفقًا للائحة سيتحدث نائبان اثنان من مؤيدي الطلب واثنان من معارضي الطلب وبعد ذلك يتم التصويت على الطلب نفسه”.

وقال الغانم” ما أتمناه في جلسة الغد أن تكون ممارسة ديمقراطية راقية يعبر فيها كل نائب عن رأيه من خلال تصويته في الجلسة وأتمنى على الجميع أن يقفوا سدًّا منيعًا أمام أي انحراف في الممارسة الديمقراطية التي من شأنها أن تؤثر أو تساهم في انقسام المجتمع”.

وأكد الغانم ثقته بكل الأطراف والنواب أنهم حريصون كل الحرص على عدم جعل الممارسات الديمقراطية سببًا في تقسيم المجتمع.

وقال الغانم” ردًّا على المخاوف التي وصلتني من أن جلسة الغد تنجر أو ينجر النواب إلى منحى لا نرغب فيه جميعًا، فأنا متفائل بأن الممارسة ستكون راقية بغض النظر عن النتيجة التي يجب أن يتقبلها الجميع”.

وردًّا على سؤال بشأن طلب نيابي لعقد جلسة خاصة يوم ١٢ من الشهر الجاري قال الغانم إن هناك طلبًا تم تقديمه في نهاية الدوام الرسمي “وسوف أقرأه وإذا كان لائحيًّا سيتم توجيه الدعوة، وإذا كان يحتاج إلى تصحيح فسأخاطب مقدمي الطلب، وسأوضح أكثر عن هذا الطلب غدًا”.