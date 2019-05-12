رئيس مجلس الأمة بالإنابة: رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة

قال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري إنه رفع جلسة المجلس الخاصة اليوم الأحد لعدم اكتمال النصاب وإبلاغ الحكومة رئيس مجلس الأمة عدم حضورها.

وقال الكندري في تصريح صحفي عقب رفع الجلسة “نظرا لتواجد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خارج البلاد قمت برفع جلسة المجلس الخاصة لعدم اكتمال النصاب وإبلاغ الحكومة رئيس مجلس الأمة عدم حضورها”.

وأشار إلى المادة (116) من الدستور التي نصت على وجوب أن تكون الوزارة ممثلة في جلسات مجلس الأمة مشددا على انه “نص واضح وصريح وجرت كل السوابق والشواهد البرلمانية السابقة على ذلك”.

ونصت المادة (116) من الدستور على أن “يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”.