حضور الجراد على موائد اليمنيين يحد من خسائر المزارعين

رغم ما سببته اسراب الجراد من اضرار فادحة على المزارع أتت عليها في عدة مناطق شمال اليمن على مدى اسابيع فإن انتشارها اصبح يشكل موسما مهما لمئات اليمنيين الذين يتولون مكافحتها باصطيادها لبيعها وأكلها.

ويعتبر الجراد وجبة شعبية مرغوبة لدى آلاف اليمنيين الذين لا يكتفي بعضهم بأكله طازجا بعد تحضيره بطرق مختلفة بل يقومون بتجفيفه وحفظه ليبقى متاحا على موائدهم لأسابيع خصوصا أولئك الذين يعتقدون بمنافعه الصحية.

وباصطياد الجراد تتحقق عدة مكاسب تتمثل في تحقيق عائد مقبول للصيادين والقيام بمهمة مكافحة مجدية الى حد ما وغير مكلفة نيابة عن الجهات المعنية وتخفيف الاضرار على المزارعين وتوفير وجبة للراغبين في أكله.