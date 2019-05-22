فرقة “معيوف مجلي” الكويتية تحيي سهرة رمضانية بدار الاوبرا المصرية

رسائل مغناة من الحب والاخوة قدمتها فرقة (معيوف مجلي) الكويتية الشعبية للجمهور المصري في امسية ذات نغم كويتي شعبي عريق مفعم بالتراث والحداثة.

وما بين الفن السامري والعاشوري والفنون الكويتية البحرية القديمة والاغاني المطورة صدحت حناجر فناني الفرقة في الامسية التي اقامتها دار الاوبرا المصرية امس الثلاثاء ضمن (سهرات رمضانية) بحضور سفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ.

ووسط تصفيق الجمهور وتفاعله قدمت الفرقة وصلات لمختلف انواع الفنون البحرية والسامري والليوة فضلا عن فنون الصوت والنهمة التي اشتهرت في رحلات الغوص كما لم تغفل عن تقديم موال (اليامال).

وقدمت الفرقة كذلك اغاني مطورة تشترك فيها الكلمات الكويتية بالالحان المصرية وتوشيحة رمضان واغنية خاصة لتحية الشعب المصري.

واكد السفير الذويخ في تصريحات صحفية عقب انتهاء الحفل ان الثقافة هي الرسالة الاولى للتفاهم بين الشعوب واللاعب الاساسي لتنمية العلاقات وتعزيزها مشيرا الى الدور الذي تقوم به الثقافة بكل اشكالها وكيف تنساب بسلاسة الى عقول وافئدة الناس على اختلافهم وتنوعهم.

من جانبه اعرب مدير فرقة (معيوف مجلي) الشعبية سليمان معيوف عن السعادة للدعوة التي تلقتها الفرقة للمشاركة في احياء احدى سهرات ليالي رمضان “امام الجمهور المصري المتذوق للفن”.

واشار معيوف الى ان هذه المشاركة ليست الاولى للفرقة في مصر حيث شاركت في مهرجان سماعي الدولي بالقلعة كاشفا عن ليلة رمضانية اخرى ستحييها الفرقة غدا في اوبرا (دمنهور).