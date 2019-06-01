مصر تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم

بعنوان “مصر بتفطر في العاصمة”، قررت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، السبت، تنظيم حفل إفطار جماعي، ليكون أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بطول 3000 متر بحضور 7000 مشارك.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيشهدون الإفطار.

ويشمل برنامج الإفطار الجماعي، تنفيذ زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض التعريف بأحد أضخم المشروعات العمرانية في العالم.

من جانبها، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عن بدء طرح المرحلة الثانية من وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، في مشروع ” كابيتال ريزدانس ” بالحي السكنى الثالث، بعد إجازة عيد الفطر .

وقال معاون الهيئة، وليد عباس، إن المرحلة الثانية ستشهد طرح 500 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تبدأ من 120 حتى 170 مترا، تتقارب مع أسعار المتر السكنى الذى تم طرحه في المرحلة الأولى، ما يقرب من 11 ألفا و500 جنيه.

وأضاف أن التقديم لحجز الوحدات سيتم إلكترونيا، من خلال الموقع المخصص للحجز، مثلما حدث في المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدا أنه لا يحق للمتقدم في المرحلة الأولى الحصول على وحدة في المرحلة الثانية.