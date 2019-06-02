مصر… مائدة إفطار في “غينيس” باعتبارها الأطول فى العالم

قررت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، تسجيل مائدة إفطار العاصمة الإدارية في العاصمة المصرية القاهرة، فى موسوعتها للأرقام القياسية، وذلك كأطول أطول مائدة في العالم، متفوقة على المائدة التى كانت مسجلة سابقا باسم إمارة عجمان فى الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة “غينيس” في مصر، في بيان حصلت ” سبوتنيك ” على نسخة منه، أن تسجيل المائدة تم بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتسجيل، وتنفيذ كل القياسات والمسوحات، التى تؤكد تخطى المائدة لأكبر مائدة سابقة وتسجيلها فى الموسوعة العالمية بطول 3189.83 مترا.

وأعرب “مقلد” عن سعادته لتسجيل مائدة الإفطار، والتى شهدت احتفالية كبرى شارك فيها أكثر من 7 آلاف مصري، تناولوا الإفطار فيها، في مشهد كرنفالي كبير ومهيب يوضح بجلاء قوة الشعب المصرى وتآخيه.

وأكد أن مصر مازال لديها الكثير من الأرقام القياسية التى يمكن تسجيلها خلال الفترة القادمة، سواء فى المشروعات القومية أو على مستوى المواطنين، نظرا لما يملكه الشعب المصرى من إمكانيات في التحدي والتغلب على الصعاب.

ولفت إلى أن مصر حصلت على 3 أرقام قياسية فى أقل من شهر واحد، وهو رقم يحسب لمصر ويوضح أنها دخلت مرحلة جديدة من التميز، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأرقام التى يتم الإعداد لها في مصر لدخولها الموسوعة قريبا.

وأشاد أحمد مقلد، بالتعاون الكبير الذى لمسه من الشركة المنفذة، ومن المسئولين فى العاصمة الإدارية لإخراج المشهد بأفضل صورة ممكنة.