الجبن البلدي .. منتج طبيعي يتوارثه الريف اليمني

تشتهر الأرياف الغربية لمحافظة (تعز) اليمنية بإنتاج (الجبن البلدي)الذي يتم تحضيره بطريقة تقليدية دون اضافة أية مواد مصنعة او حافظة ليشكل مصدر دخل لآلاف اليمنيين الذين توارثوا انتاجه او يعملون في بيعه.

ويتم تحضير الجبن بغلي حليب الماعز او الأبقار مع خلطه بمادة طبيعية تسمى (اللفح) تستخرج من صغار الماعز التي تتغذى على الحليب فقط وتساعد على ترسيب الجبن وتماسكه وفصله عن الماء.

وتستمر صلاحية (الجبن البلدي) فترات متفاوتة تبعا لطريقة التحضير وبالنسبة للجبنة المالحة فتستمر صلاحيتها أكثر من شهر ليتم تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية.