استجواب وزير المالية غدا يعد الـ101 في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية

يعتبر الاستجواب الذي يعتزم تقديمه عضوا مجلس الأمة الدكتور بدر الملا ورياض العدساني إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف هو الاستجواب ال101 في تاريخ استجوابات مجلس الأمة الكويتي.

وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في الكويت خلال السنوات العشر الماضية نحو 55 استجوابا أفضت الى نتائج مختلفة وإليكم عرضا لهذه الاستجوابات خلال الفصول التشريعية الثلاث الأخيرة: الفصل التشريعي ال 13 وشهد 18 استجوابا: -الاستجواب المقدم من العضو مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في 8 يونيو 2009.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور فيصل المسلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 15 نوفمبر 2009.

-الاستجواب المقدم من العضو مبارك الوعلان إلى وزير الاشغال العامة وزير البلدية الدكتور فاضل صفر في 18 نوفمبر 2009.

-استجواب العضو مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في 18 نوفمبر 2009.

استجواب العضو الدكتور ضيف الله بورمية إلى وزير الدفاع الشيخ جابر الخالد في 19 نوفمبر 2009.

-الاستجواب المقدم من العضو علي الدقباسي إلى وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبد الله في 23 فبراير 2010.

-الاستجواب المقدم من العضو خالد الطاحوس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 30 مايو 2010.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في 30 نوفمبر 2010.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في 24 يناير 2011.

-الاستجواب المقدم من العضوين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في 22 مارس 2011.

-الاستجواب المقدم من العضو فيصل الدويسان إلى وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبد الله في 29 مارس 2011.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح عاشور إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في 30 مارس 2011.

-الاستجواب المقدم من العضوين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في 10 مايو 2011.

-الاستجواب المقدم من العضوين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في 15 مايو 2011.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في 22 مايو 2011.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في 23 يونيو 2011.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري ومسلم البراك إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في 15 نوفمبر 2011.

-الاستجواب المقدم من العضو فيصل الدويسان إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر 2012.

الفصل التشريعي ال 14 الذي تميز بأنه الأكثر في عدد مرات الاستجواب ب 20 استجوابا وتضمن: -الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 31 أكتوبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور حسين قويعان إلى وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله في 3 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور خليل عبد الله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور رولا دشتي في 10 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة في 13 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 13 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو صفاء الهاشم إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 14 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو صفاء الهاشم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي في 14 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضوين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولية لشؤون البلدية سالم الأذينة في 17 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو حمدان العازمي إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في 28 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح عاشور إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف في 19 ديسمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو عادل الخرافي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم في 26 يناير 2014.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء حسين المطيري ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 24 أبريل 2014.

-الاستجواب المقدم من الدكتور عبدالله الطريجي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 23 نوفمبر 2014.

-الاستجواب المقدم من العضو روضان الروضان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 23 مارس 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور عبدالحميد دشتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في 11 مايو 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو محمد طنا العنزي إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في 13 أكتوبر 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو سعدون العتيبي إلى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار في 15 نوفمبر 2015.

-الاستجواب المقدم من العضوين حمدان العازمي وراكان النصف إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في 14 ديسمبر 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح أحمد عاشور إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في 8 مارس 2016.

-الاستجواب المقدم من العضوين مبارك سالم الحريص وأحمد سليمان القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في 29 مارس 2016.

الفصل التشريعي ال15 واحتوى على 17 استجوابا جاءت على النحو التالي: -الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح في 15 يناير 2017.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 12 أبريل 2017.

-الاستجواب المقدم من العضوين رياض العدساني وشعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 16 أبريل 2017.

-الاستجواب المقدم من العضو شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل في 26 أبريل 2017.

-الاستجواب المقدم من العضوين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في 18 أكتوبر 2017.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في 11 يناير 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في 7 مارس 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في 16 أبريل 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو حمدان العازمي إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 19 أبريل 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح عاشور الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في 22 أبريل 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين شعيب المويزري محمد المطير إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 27 يونيو 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في 25 سبتمبر 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو شعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 12 نوفمبر 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في 5 مارس 2019.

-الاستجواب المقدم من العضوين محمد المطير ومحمد هايف المطيري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في 18 أبريل 2019.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في 23 أبريل 2019.

-الاستجواب المقدم من العضو عبدالكريم الكندري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 30 أبريل 2019.