العدساني والملا: معالجة وزير المالية لحساب العهد “غير جدية”

وصف النائبان الدكتور بدر الملا ورياض العدساني اليوم الثلاثاء دور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في معالجة حساب العهد بأنه “غير جدي” منتقدين على حد قولهما “منع الجهات الرقابية من ممارسة دورها الرقابي تجاه حساب العهد”.

جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائبان ردا على كلمة الوزير الحجرف خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليه منهما في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.

وأكد النائب الملا ضرورة “تسوية حساب العهد” منتقدا ما اعتبره “منع جهاز المراقبين الماليين من ممارسة دوره الرقابي والمعلومات التي قدمها الوزير بأنها غير صحيحة”.

وأشار إلى “عدم مراعاة الوزير أسس الاستثمار وتعريضه استثمارات الدولة للمخاطر” مبينا أن “أغلبية استثمارات الوزارة قرارات سياسية وليست فنية والوزير لم يلتزم بتزويد النواب بدراسات الجدوى” على حد وصفه.

وقال إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى الوزير بشأن استثمارات الاحتياطي العام للدولة “والإجابة عليه لم تصل إلا قبل تقديم الاستجواب بدقائق”.

من جانبه ذكر النائب العدساني إنه تمت مناقشة حساب في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدة مرات منتقدا “عدم التزام الحكومة بحساب العهد والأخطاء الموجودة به” وفقا لرأيه.

واعتبر ان “الحسابات الختامية لوزارات الصحة والنفط والخارجية والدفاع والتعليم العالي ظهرت خلافا للطبيعة المحاسبية السلمية وكانت هناك فروقات مالية لعدم إعداد مذكرات تسوية من قبل بنك الكويت المركزي”.

ورأى أن “العجز الاكتواري رقم مسلم وغير قابل للتعديل وكان الأصل أن يتم فحصه عن طريقة وزارة المالية وآخر عجز كان في سنة 2016 حيث بلغت قيمته تسع مليارات دينار (نحو 30 مليار دولار)”.

وشدد على ان المناقلات يجب أن تحصل بموافقة وزارة المالية وليس ما اسماه ب”التلاعب وواقع الميزانية لا يعكس حقيقتها”.

وذكر أن وزارة المالية لم تستغل الأرباح المحتجزة التي تصل قيمتها إلى 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) ما يؤدي إلى تعريض الدولة للعجز.