“التربية”: خطة لإعادة بناء بعض المدارس.. ولجنة ثلاثية لاختيار مشغل مستشفى الجهراء

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها.

وفي رده على سؤال للنائب د. عودة الرويعي حول المدارس المهجورة والمغلقة أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن هناك عددا من المدارس مدرج هدمها وبناؤها بخطة الوزارة في السنة المقبلة.

من جهته قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود في رده على سؤال من النائب ثامر السويط حول عدم تسليم مستشفى الجهراء إلى وزارة الصحة من المقاول حتى الآن، إن هناك لجنة ثلاثية مشتركة بين الصحة والمالية والديوان الاميري لاختيار المشغل للمشروع.

وفي رده على سؤال للنائب د. خليل أبل عن أعداد المرضى المرسلين للعلاج بالخارج وهل تم التمديد للبعض منهم، أكد وزير الصحة أن آلية التمديد للمرضى بالخارج تغيرت منذ تحمله مسؤولية الوزارة.

وخلال مناقشة بند الأسئلة طالب نواب الوزراء بالتعامل الجاد مع الأسئلة البرلمانية، ومراعاة وضوح الردود وتقديم إجابات متكاملة تتناول جميع الاستفسارات الموجودة بالسؤال وعدم تقديم إجابات مبتورة الأسئلة، مع تزويدهم بالمستندات المطلوبة، معتبرين أن ردود بعض الوزراء تعكس تهاوناً وعدم تعاون مع النواب.