وزير المالية: ثقة “الأمة” تحملني مسؤولية أكبر للحفاظ على المال العام

أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء إن تجديد أعضاء مجلس الأمة الثقة به يحمله مسؤولية أكبر لمواصلة العمل من أجل الكويت والحفاظ على المال العام معربا عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة.

وقال الدكتور الحجرف في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة “نحن مؤتمنون وأقسمنا على أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق والمحافظة على أموال الشعب ومصالحه” مؤكدا التزامه بهذا القسم.

وأضاف “نحمد الله على نعمة الكويت التي تنعم بديمقراطية حقة مهما اختلفت وتباينت وجهات النظر إلا أن ما يجمعنا هو المصلحة العامة للدولة والتي تبقى دائما فوق كل اعتبار”.

وأعرب عن شكره للنائبين المستجوبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني على إتاحة الفرصة له لتوضيح الحقائق والجهود التي بذلت في الجهات التابعة له للشعب الكويتي.

وأضاف أنه “في نهاية المطاف الكويت أكبر من الجميع ولا يوجد خاسر في الديمقراطية نحن نعمل اليوم بكل تفان ونقدر عاليا الجهود الكبيرة التي بذلت من السلطة التشريعية وخاصة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية”.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن في نهاية مناقشة الاستجواب تسلمه طلبا نيابيا بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بالتحقيق في كل ما ورد بمحاوره مشيرا إلى عدم تلقيه أي اقتراحات أخرى.