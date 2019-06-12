مجلس الأمة يناقش اليوم 16 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي

يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

ويناقش المجلس 16 تقريرًا للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 16 جهة حكومية حول ميزانياتها وحساباتها الختامية.

ومدرج على الجدول تقارير عدة للجان البرلمانية المختلفة ومنها مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وفي شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019.