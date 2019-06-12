مجلس الأمة يقر الحساب الختامي 2017-2018 لـ16 جهة حكومية

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية ل16 جهة حكومية عن السنة المالية (2017-2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2019-2020) وقرر إحالتهم إلى الحكومة.

وأقر المجلس مشاريع قوانين جهات وحساباتها الختامية وربط ميزانياتها بعد التصويت على كل واحدة منها منفصلة وهي (بلدية الكويت) و(الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) و(الهيئة العامة للبيئة) و(الهيئة العامة للغذاء والتغذية) و(الهيئة العامة للرياضة).

وشملت الجهات ايضا (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) و(الإدارة العامة للإطفاء) و(هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) و(الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) و(جامعة الكويت) و(معهد الكويت للأبحاث العلمية) و(الهيئة العامة للقوى العاملة) و(الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة) و(الهيئة العامة لشؤون القصر) و(بيت الزكاة) و(الهيئة العامة للمعلومات المدنية).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(البلدية) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 224 مليون دينار (نحو 737 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات نحو 46 مليون دينار (نحو 151 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 178 مليون دينار (نحو 585 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا للتقرير الجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (البلدية) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات نحو 202 مليون دينار (نحو 665 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 37 مليون دينار (نحو 122 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو 165 مليون دينار (نحو 543 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الزراعة) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 90 مليون دينار (نحو 300 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات نحو ثمانية ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 82 مليون دينار (نحو 270 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الزراعة) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات نحو 97 مليون دينار (نحو 319 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو سبعة ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو 90 مليون دينار (نحو 296 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

واستنادا إلى التقرير فان مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة البيئة) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 19 مليون دينار (نحو 62 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات نحو 503 آلاف دينار (نحو مليوني دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 19 مليون دينار (نحو 62 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة البيئة) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات نحو 39 مليون دينار (نحو 128 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 435 ألف دينار (نحو مليون ونصف دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو 39 مليون دينار (نحو 128 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الغذاء) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو خمسة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات نحو 52 ألف دينار (نحو 170 ألف دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو خمسة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الغذاء) للسنة المالية (2019-2020) قدرت المصروفات نحو 31 مليون دينار (نحو 102 مليون دولار) في حين قدرت الإيرادات نحو مليوني دينار (نحو سبعة ملايين دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 29 مليون دينار (نحو 95 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الرياضة) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 80 مليون دينار (نحو 263 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات نحو مليون وربع دينار (نحو أربعة ملايين دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 78 مليون دينار (نحو 256 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا للتقرير فان مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الرياضة) للسنة المالية (2019-2020) تقدر المصروفات نحو 90 مليون دينار (نحو 296 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو مليوني دينار (نحو سبعة ملايين دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو 88 مليون دينار (نحو 289 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة مكافحة الفساد) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو سبعة ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات نحو 25 ألف دينار (نحو 82 ألف دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو سبعة ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2020).

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة مكافحة الفساد) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات نحو تسعة ملايين دينار (نحو 30 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 30 ألف دينار (نحو 99 ألف دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو تسعة ملايين دينار (نحو 30 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(الإطفاء) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 126 مليون دينار (نحو 415 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو مليوني دينار (نحو سبعة ملايين دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 124 مليون دينار (نحو 408 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (الإطفاء) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات نحو 135 مليون دينار (نحو 444 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو ثلاثة ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو 132 مليون دينار (نحو 435 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الشراكة) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو مليونين وربع مليون دينار (نحو سبعة ملايين ونصف دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 176 ألف دينار (نحو 579 ألف دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو مليوني دينار (نحو سبعة ملايين دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الشراكة) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات نحو ثلاثة ملايين وربع دينار (نحو 11 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 250 ألف دينار (نحو 800 ألف دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لهيئة (التطبيقي) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 280 مليون وربع المليون دينار (نحو 922 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو مليونين وربع المليون دينار (نحو سبعة ملايين ونصف دولار).

وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات نحو 278 مليون دينار (نحو 915 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية (التطبيقي) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات بنحو 315 مليون وربع المليون دينار (نحو مليار و40 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بنحو خمسة ملايين وربع المليون دينار (نحو 17 مليون وربع المليون دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 310 ملايين دينار (نحو مليار و20 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية (2017-2018) ذكر التقرير ان المصروفات بلغت نحو 565 مليون دينار (نحو ملياري دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو ستة ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار).

وافاد التقرير بان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 559 مليون دينار (نحو ملياري دولار) وتمت تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات بنحو 572 مليون دينار (نحو ملياري دولار) في حين تقدر الإيرادات بنحو 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار).

واوضح ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 562 مليون دينار (نحو ملياري دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

واستنادا إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(معهد الأبحاث) عن السنة المالية (2017-2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 5ر5 مليون دينار (نحو 18 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 107 ملايين دينار (نحو 352 مليون دولار).

وذكر ان اجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018) للحساب الختامي للمعهد بلغ نحو 102 مليون دينار (نحو 336 مليون دولار).

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية (معهد الأبحاث) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات بنحو سبعة ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بنحو 79 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020) يقدر بمبلغ نحو 72 مليون دينار (نحو 237 مليون دولار).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة القوى العاملة) عن السنة المالية (2017-2018) افاد التقرير بان المصروفات بلغت نحو 44 مليون دينار (نحو 145 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 67 مليون دينار (نحو 220 مليون دولار) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات نحو 23 مليون دينار (نحو 76 مليون دولار).

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة القوى العاملة) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات بنحو 610 ملايين دينار (نحو ملياري دولار) في حين تقدر الإيرادات بنحو 83 مليون دينار (نحو 273 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 528 مليون دينار (نحو مليار و740 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الإعاقة) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بحسب التقرير بلغت نحو 175 مليون دينار (نحو 576 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 397 ألف دينار (نحو 25ر1 مليون دولار).

وذكر ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 5ر174 مليون دينار (نحو 5ر574 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الإعاقة) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات بنحو 200 مليون دينار (نحو 658 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 400 ألف دينار (نحو مليون وربع المليون دولار).

واشار الى ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بمبلغ 200 مليون دينار (نحو 658 مليون ونصف مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة القصر) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 18 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 830 ألف دينار (نحو ثلاثة ملايين دولار).

وجاء في التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 17 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة القصر) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات نحو 5ر17 مليون دينار (نحو 58 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 107 آلاف دينار (نحو 350 ألف دولار).

وتقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بحسب التقرير بنحو 4ر17 مليون دينار (نحو 57 مليون وربع المليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية (2017-2018) اشار الى ان الإيرادات بلغت نحو 110 آلاف دينار (نحو 360 ألف دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات نحو 5ر19 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018) بلغ نحو 4ر19 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار) وخصص لبيت الزكاة مبلغ مليون ونصف دينار (نحو خمسة ملايين دولار) إعانة سنوية منها.

وبشأن مشروع قانون ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية (2019-2020) فتقدر الإيرادات نحو 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) في حين تقدر المصروفات نحو 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار).

وقال التقرير ان التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020) لميزانية بيت الزكاة يقدر بمبلغ نحو 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) ويخصص لبيت الزكاة 5ر1 مليون دينار (نحو خمسة ملايين دولار) منها.

واستنادا إلى التقرير بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة المعلومات المدنية) عن السنة المالية (2017-2018) فإن المصروفات بلغت نحو 45 مليون دينار (نحو 148 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 17 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار).

وذكر زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 28 مليون دينار (نحو 92 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018).

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة المعلومات المدنية) للسنة المالية (2019-2020) فتقدر المصروفات بنحو 41 مليون ونصف دينار (نحو 137 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بنحو 18 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار).

واضاف ان زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019-2020).

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة بتاريخ 25 يونيو الحالي.

