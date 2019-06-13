الكويت تعلن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية في السعودية

اعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس فتح باب التسجيل في خطة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الكويتيين من المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2019/2020 ابتداء من يوم 16 حتى 20 يونيو الحالي.

ودعت الوزارة في بيان صحفي الطلبة الراغبين في التسجيل في تلك المنح الى زيارة الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع على كيفية التسجيل والارشادات الخاصة به.

وأوضحت ان المنح المقدمة لاستكمال مرحلة البكالوريوس لها شروط من أهمها ألا يتجاوز تاريخ الشهادة الثانوية العامة عامين دراسيين وألا يقل سن الطالب عن 17 سنة ولا يزيد على 23 سنة.

واضافت ان خطة المنح تشمل 11 جامعة وتستقبل مختلف التخصصات العلمية والأدبية لخريجي الثانوية العامة والمعهد الديني بحد ادنى للقبول 80 في المئة.