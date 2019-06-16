الوزير الحجرف: لم نتسلم دعوة لحضور اجتماع “المالية البرلمانية” اليوم

أوضح وزير المالية نايف الحجرف اليوم أنه لم يتسلم دعوة لحضور اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد اليوم، مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لكل ما يحقق الصالح العام .

واوضح الحجرف أنه لم يقدم أي مشروع بقانون او اقتراح بقانون الى تاريخه، مضيفا أنه لم توجه الدعوة الى وزير المالية والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي عقد اليوم الأحد .

وأضاف أنه تمت مناقشة عدد من المقترحات مع عدد من أعضاء مجلس الأمة الموقرين خلال الفترة الماضية على أن تتم مناقشتها في اللجان المختصة وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة خاصة بعد أن استرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التقرير الخاص بالاستبدال لمناقشته في اللجنة ، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية دراسة القوانين بشكل متكامل حفاظا على سلامة القوانين والمنظومة التشريعية.