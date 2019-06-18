“التعليمية” البرلمانية توافق على مشروع قانون “الجامعات الحكومية”

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الكويتية في اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور عودة الرويعي في تصريح صحفي ان (الجامعات الحكومية) سيشكل نقلة نوعية ل(التعليم العالي) بتنظيم إنشاء الجامعات الحكومية التي ستنتقل إلى جامعة الشدادية والجامعة التي ستنشأ بمرسوم وفقا للقانون الحالي.

وأضاف الرويعي ان مشروع القانون الذي من شأنه المساهمة في تنظيم عمل الكفاءات الوطنية أصبح جاهزا الان بصيغته النهائية وسيدرج الأسبوع المقبل على جدول أعمال مجلس الأمة.

وأعرب عن الشكر والتقدير لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي والفريق المصاحب له على جودة إسهاماته وتعديلاته واستمراره في تزويد اللجنة بالتطورات الخاصة بالملاحظات كافة.

وأوضح ان اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي قدمته الحكومة لكي يحل محل القانون السابق حيث يتضمن إضافة بعض التعديلات الحكومية على القانون القائم على أن يتم الانتهاء من صياغته يوم الخميس المقبل.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أكد في وقت سابق اليوم الحرص على تطوير التعليم العالي وفتح الفرص التعليمية أمام الشباب لاستكمال دراساتهم الجامعية مشيرا إلى السعي المتواصل لإقرار قانون الجامعات الحكومية بأسرع وقت ممكن.