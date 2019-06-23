اصبحت مدينة (باكو) عاصمة أذربيجان وأكبر مدنها والواقعة على ساحل بحر قزوين والمركز العلمي والثقافي والصناعي للبلاد الوجهة المفضلة لكثير من السياح والزائرين لاسيما الخليجيين منهم وذلك لقربها الجغرافي من منطقة الخليج.

وتتميز باكو ايضا بسوقها القديم (البازار الكبير) الذي يحفل بالبضائع التقليدية والتراثية وشوارعها الجميلة اضافة الى (قلعة العذراء) و(مركز حيدر عليييف)الثقافي و(متحف السجاد) وهي من أهم الوجهات التي تجذب السائحين كما تبرز فيها منطقة الممشى البحري (البوليفار) ومجمعاتها التجارية الحديثة و(شارع نظامي) باعتبارها شاهدا على التطور الحضاري للمدينة.

وتستقبل باكو العديد من الأحداث الرياضية سنويا أهمها سباق (الفورميولا 1) للسيارات الذي يستقطب الزائرين من كافة دول العالم إضافة الى العديد من المناسبات الرياضية وكان آخرها نهائي بطولة الدوري الأوروبي للاندية للموسم المنصرم والتي جمعت بين فريقي (تشيلسي) و(ارسنال) من انجلترا.