تعد محمية الشومري في منطقة الازرق بالاردن والتي اسستها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة البرية عام 1975 وسيلة ملائمة للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية وإعادة اطلاق المها العربي المهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر.

وتبلغ مساحة المحمية التي تعد من اوائل المحميات الطبيعية في الاردن حوالي 22 كيلومترا مربعا وتهدف الى اعادة توطين المها العربي الذي ادى الصيد الجائر الى انقراضه من الاردن في عشرينيات القرن الماضي.

وكانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اقترحت ان يعاد توطين المها العربي في موطنه بالصحراء العربية وهو ما حدث فعلا عام 1978 وتمت اعادة توطين 11 حيوانا من المها العربي في المحمية التي تخضع لاشراف طبي.

وتتكاثر في المحمية انواع من الطيور البرية ويمكن لزائريها القيام برحلة سفاري وسط الحيوانات البرية.