الكويت – 25 – 6 (كونا) — رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية رقم (400/2018) جنح خاصة – شؤون.

وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب عاشور بعدم موافقة 25 عضوا وموافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور في القضية آنفة الذكر. (النهاية) ف ن / ض د / أ م ح