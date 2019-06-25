وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2017/2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2019/2020) وقرر إحالتهم إلى الحكومة.

وأقر المجلس مشاريع قوانين الحسابات الختامية وربط الميزانيات بعد التصويت عليها للجهات التالية: (مؤسسة الموانئ الكويتية) و(الهيئة العامة للصناعة) و(الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) و(مجلس الأمة) و(بنك الائتمان الكويتي) و(الهيئة العامة للطرق والنقل البري) و(الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما) و(الهيئة العامة للشباب).

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ عن السنة المالية (2017/2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 89 مليون دينار كويتي (نحو 293 مليون دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات نحو 51 مليون دينار (نحو 168 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن صافي الربح بلغ 37 مليون دينار (نحو 122 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي تقرير اللجنة فقد جاء ان نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية (2019/2020) تقدر بمبلغ نحو 30 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لما قرره مرسوم قانون إنشاء المؤسسة.

ووفقا لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون ربط ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية (2019/2020) فقد قدرت الإيرادات بنحو 90 مليون دينار (نحو 297 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات نحو 60 مليون دينار (نحو 198 مليون دولار).

واستنادا إلى تقرير لجنة (الميزانيات) بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الصناعة) عن السنة المالية (2017/2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 88 مليون دينار (نحو 289 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 42 مليون دينار (نحو 138 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة ان زيادة الإيرادات عن المصروفات بلغت نحو 46 مليون دينار (نحو 151 مليون دولار) على ان يحول مبلغ نحو 5 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) يمثل نسبة 10 في المئة من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة ويؤول مبلغ نحو 41 مليون دينار (نحو 135 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة.

وبحسب تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الصناعة) للسنة المالية (2019/2020) فتقدر الإيرادات بمبلغ 91 مليون دينار (نحو 299 مليون دولار) فيما تقدر المصروفات بمبلغ نحو 60 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان نتائج الأعمال بالميزانية تقدر بمبلغ نحو 31 مليون دينار (نحو 102 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لما قرره إصدار قانون الصناعة.

واستنادا إلى التقرير فإن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الاتصالات) عن السنة المالية (2017/2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 75 مليون دينار (نحو 247 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 15 مليون دينار (نحو 49 مليون دولار).

وجاء في التقرير انه يحول مبلغ نحو 6 ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار) ويمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة ويؤول مبلغ نحو 54 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة.

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الاتصالات) للسنة المالية (2019/2020) فتقدر الإيرادات بمبلغ نحو 87 مليون دينار (نحو 286 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات نحو 63 مليون دينار (نحو 207 مليون دولار).

وحسب تقرير اللجنة البرلمانية فإن نتائج أعمال الهيئة تقدر بمبلغ نحو 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لقانون إنشائها.

واستنادا لتقرير لجنة (الميزانيات) والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية (2017/2018) فإن المصروفات بلغت نحو 40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو مليون دينار (نحو 3 ملايين دولار).

وذكر التقرير ان زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 39 مليون دينار (نحو 128 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017/2018).

وبحسب تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية (2019/2020) فقد قدرت المصروفات بنحو 55 مليون دينار (نحو 181 مليون دولار) في حين قدرت الإيرادات نحو 261 ألف دينار (نحو 860 ألف دولار).

وبين التقرير أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو 54 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019/2020).

أما تقرير لجنة (الميزانيات) بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان عن السنة المالية (2017/2018) فقد ذكر أن الإيرادات بلغت نحو 94 مليون دينار (نحو 310 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 38 مليون دينار (نحو 125 مليون دولار) فيما بلغ صافي الربح نحو 55 مليون دينار (نحو 181 مليون دولار) ويضاف إلى الاحتياطي العام للبنك.

ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية (2019/2020) فتقدر الإيرادات بمبلغ نحو 97 مليون دينار (نحو 319 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ نحو 49 مليون دينار (نحو 161 مليون دولار) ويضاف صافي الربح وقدره نحو 48 مليون دينار (نحو 158 مليون دولار) إلى الاحتياطي العام للبنك.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الطرق) عن السنة المالية (2017/2018) فإن الإيرادات بلغت نحو 525 ألف دينار (نحو 2 دولار) في حين بلغت المصروفات نحو 447 ألف دينار (نحو مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية أن الخسائر البالغة نحو 446 ألف دينار (نحو مليون دولار) ترحل كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الطرق) للسنة المالية (2019/2020) فتقدر الإيرادات نحو 130 ألف دينار (نحو نصف مليون دولار) في حين تقدر المصروفات نحو 5 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار).

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية أن الخسائر البالغة نحو 5 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.

وفي تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة القرآن) عن السنة المالية (2017/2018) فإن المصروفات بلغت نحو 2 مليون دينار (نحو 7 ملايين دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 26 ألف دينار (نحو 86 ألف دولار).

وبين تقرير اللجنة البرلمانية أن زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 2 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017/2018).

ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة القرآن) للسنة المالية (2019/2020) فتقدر المصروفات نحو 2 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 13 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار).

وأفاد التقرير بأن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر نحو 2 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019/2020).

وبشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الشباب) عن السنة المالية (2017/2018) فإن المصروفات بلغت نحو 6 ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات نحو 24 ألف دينار (نحو 79 ألف دولار).

وقال التقرير إن زيادة المصروفات عن الإيرادات بلغت نحو 6 ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار) وتم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2017/2018).

وبخصوص مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الشباب) للسنة المالية (2019/2020) فتقدر المصروفات نحو 12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات نحو 250 ألف دينار (نحو 820 ألف دولار).

وجاء في التقرير أن زيادة المصروفات عن الإيرادات تقدر بنحو 12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2019/2020).

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على أن يستكمل المجلس جلسته صباح غد الأربعاء.