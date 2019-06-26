وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على ثلاث رسائل واردة إليه.

ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارا من 28 مايو الماضي وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم (13) بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمدرج على جدول أعمال المجلس وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية.

كما وافق المجلس على رسالة أخرى من رئيس لجنة الشؤون المالية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى بداية دور الانعقاد المقبل.