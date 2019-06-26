قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء ان الأجهزة الأمنية قدمت في الجلسة السرية عرضا تفصيليا عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية.

جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة مجلس الأمة التكميلية بعد الانتهاء من النظر في الطلب المقدم من بعض الأعضاء بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة.

وأوضح انه خلال النظر للطلب تبادل النواب النقاش ووجهات النظر مع الجهات المعنية حول هذه الاستعدادات.

وكان نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أخلى في وقت سابق قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في طلب المناقشة بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلة له انه “وفقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الحكومة ترغب بان يكون العرض في جلسة سرية” مؤكدا استعداد الحكومة وأجهزتها المتواجدة للمناقشة.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.