النائب عبدالله فهاد يغادر البلاد لاستكمال علاجه في الخارج

يغادر البلاد النائب عبدالله فهاد لاستكمال علاجه بالخارج.

وقال فهاد عبر حسابه في “تويتر”: أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه

‏إلى خارج البلاد لاستكمال العلاج، ‏وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من تعنى وزار وسأل ودعى لنا بالخير وغمرنا بطيب مشاعره بعد الوعكة الصحية، وأطمئن الجميع أنني في تحسن مستمر ولله الحمد سائلا المولى أن يجعل ذلك في موازين أعمالكم وسلمنا الله وإياكم من كل مكروه.

وكان فهاد قد تعرض في الأيام الماضية الى وعكة صحية دخل على إثرها وحدة القلب في مستشفى الجهراء قبل أن يغادرها أخيرا بعد تحسن حالته الصحية.