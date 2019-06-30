أعرب مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد عن ثقته في إنصاف أعضاء مجلس الأمة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وتجديد الثقة “المستحقة” به خلال تصويت المجلس على طلب طرح الثقة المقدم من 10 نواب وحددت له جلسة الأربعاء المقبل.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الوزراء خلال بحثه شؤون مجلس الأمة بما قدمه وزير المالية من مواقف مبدئية وردود مقنعة وافية خلال مناقشة الاستجواب الذي قدم له بصفته من النائب محمد هايف وعكست حرصه على تحمل المسؤولية الوطنية وجهده الملموس لأداء مهام العمل الوزاري بكل إخلاص.

وأسفرت مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الثلاثاء 25 يونيو الجاري لاستجواب الوزير الحجرف بإعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير.

كان الاستجواب رقم (102) في تاريخ المسيرة البرلمانية الكويتية شهد تأكيد وزير المالية على تميز الديمقراطية الكويتية واحترامه الكامل ل”الممارسات الديمقراطية وحق النائب في تقديم الاستجواب وواجب الوزير في تفنيده” ورفضه “تجاوز القوانين”.