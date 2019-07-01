يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الثلاثاء للنظر في تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول أعماله وتتعلق بالميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية إضافة إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخارجية.

ويستهل مجلس الأمة جلسته بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية المتعلقة بثلاث جهات حكومية أولها مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

ومن تقارير لجنة الميزانيات المدرجة على جدول الأعمال مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2017-2018) ومشروع قانون ربط ميزانية السنة المالية (2019-2020) للهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.

ويحتوي جدول الأعمال على تقرير اللجنة عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من (2004-2005) إلى (2015-2016).

وبعدها سينتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وأحدها مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت ولبنان حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

وتشمل تقارير اللجنة الخارجية المدرجة على جدول الأعمال مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 ومشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.

وأدرج على جدول الأعمال تقرير اللجنة بشأن تكليف المجلس لها الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.