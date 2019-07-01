وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الاثنين بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 بما لا يزيد على 4000 شخص.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة في المداولة الأولى بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 56 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 49 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين في شأن القانون سالف الذكر.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن “يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة (الخامسة) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص”.