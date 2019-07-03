رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف بأغلبية 32 نائبا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 16 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.

وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد المطير ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي.

وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين الدكتور الدمخي والمطير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري.