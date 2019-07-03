أخلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وبين الغانم في كلمة له بعد انتقال المجلس في جلسته الخاصة إلى بند عرض الحالة المالية للدولة ان طلب الحكومة نظر الحالة المالية للدولة في جلسة سرية يأتي وفقا لكل المناقشات التي جرت في المجالس السابقة.

وأضاف انه “بناء على المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تناقش الحالة المالية في جلسة سرية وتخلى القاعة”.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.

يذكر ان المادة (150) من الدستور تنص على ان “تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية”.