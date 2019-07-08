السويط: لا نكون اليوم صالحين ومصلحين الا بطي صفحة “قضية دخول المجلس”

غرد النائب ثامر السويط عبر حسابه في “تويتر” عن محكومي قضية دخول المجلس مؤكداً بالقول إنه “لا عزة لبلاد إلا برجالها المخلصين ‏ولا مكانة لبرلمان سوى بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد وإرساء العدل”.

‏وقال السويط: أعوام مضت ونحن في دائرة الصراع تجاهلنا المجلس وانشغلنا بـ (دخوله) تناسينا الوطن و انهمكنا بالصراع عليه ‏ولا نكون اليوم صالحين ومصلحين إلا بطي هذه الصفحة

‏⁧وأضاف السويط إن ⁧‫”قضية دخول المجلس”‬⁩ تشكل محطة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية، وطالت سياسيين وناشطين من أكثر الرجال اخلاصاً وتفانياً ومحبةً للكويت، وتجاوز هذه القضية وكافة تبعاتها وآثارها هو السبيل الوحيد لرص الصفوف والحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع في ظل ما نشهده من غليان اقليمي يحيط بنا.

وختم السويط قائلا: إن سيادة فكرة الانتقام والتصفية وهمٌ كبير، الأغصان التي تسقط من الأشجار تنثر بذورها من جديد في الأرض الخصبة للفساد، فتعود للمواجهة أقوى وأشد وأقسى ألف مرة ‏وفكرة الحرية والكرامة لا تموت بـ غياب جيل أو نخبة صالحة، بل تكبر وتزداد أهمية وإلحاحاً وحضوراً.