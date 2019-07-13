ديناصور مكتشف بسويسرا عاش قبل 180 مليون عام

أعلنت جامعة زيورخ السويسرية، الجمعة، أن أحفور الديناصور الذي اكتشف في سويسرا عام 2006، يعود للعصر الترياسي (الثلاثي) الممتد منذ 230 إلى 180 مليون عام.

وقالت محطة “سي إن إن انترناشيونال” الأمريكية، نقلًا عن بيان لجامعة زيورخ، إن علماء الآثار اكتشفوا عام 2006 في سويسرا، أحفورًا لديناصور بطول 2.5 متر. وأضافت المحطة أن علماء الآثار أجروا اختبارات مخبرية على الأحفور، أظهرت أن هذا الديناصور ينتمي لسلالة مختلفة عن السلالات المعروفة في الأوساط العلمية.

وأشارت المحطة أن الديناصور المذكور عاش في العصر الترياسي أي قبل 230 إلى 180 مليون سنة، وأطلقوا على سلالته اسم “نوتاتيسيرايرابتور فريكينسيس” (Notatesseraeraptor frickensis). وتوقع العلماء أن يسلط الاكتشاف الجديد، الضوء مستقبلًا على معلومات جديدة بخصوص عالم الديناصورات.