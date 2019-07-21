أعرب وزير الطيران المدنى المصري الفريق يونس المصري اليوم الأحد عن استيائه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية ” قرارا انفراديا ” بتعليق رحلاتها الى مطار القاهرة دون الرجوع الى الجهات المصرية المختصة.

وذكرت وزارة الطيران المدني في بيان لها ان ذلك جاء خلال لقاء الفريق يونس المصري مع سفير بريطانيا لدى مصر جيفري آدامز وذلك على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها الى مطار القاهرة الدولى لمدة سبعة أيام .

وأشار البيان الى أن السفير آدامز تقدم خلال اللقاء بالاعتذار عن عدم ابلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار.

وأكد آدامز في هذا الاطار وفقا للبيان أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية لاسيما بعد تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية وذلك بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية . وذكر البيان أن الجانبين أكدا استمرار الجهود المشتركة والعمل سويا لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) اعلنت امس السبت تعليق كل رحلاتها الى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع لدواع أمنية لم توضحها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم الشركة القول “اننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات حول العالم وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم”.